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Китай завершив військові навчання навколо Тайваню після візиту Пелосі

Фото: Китай завершив військові навчання навколо Тайваню після візиту Пелосі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Китай завершив свої чотириденні навчання біля Тайваню, які почав у відповідь на рідкісний візит на острів американського високопоставленого чиновника Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Китайські і тайванські військові кораблі слідували один за одним в неділю за кілька годин до запланованого закінчення військових навчань. У Народно-визвольній армії Китаю заявили, що їх навчання були зосереджені на відпрацюванні далеких повітряних і наземних ударів Китаю.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що в неділю виявило 66 літаків китайських ВПС і кораблів, які проводили навчання в Тайванській протоці і навколо нього.

Зазначається, що китайські військові тепер будуть проводити "регулярні" навчання на тайванській стороні лінії і що "історичне завдання" "возз'єднання" Китаю може бути реалізоване.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань 2 липня попри погрози з боку Китаю. Перед цим уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту американської делегації.

Також Китай почав військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20. Тим часом Пекін почав ігнорувати дзвінки від Пентагону, а Тайвань назвав військові навчання Китаю репетицією нападу.

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Тайвань