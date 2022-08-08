Китай завершил военные учения вокруг Тайваня после визита Пелоси

Китайские и тайваньские военные корабли следовали друг за другом в воскресенье за ​​несколько часов до запланированного окончания военных учений. В Народно-освободительной армии Китая заявили, что их учения были сосредоточены на отработке дальних воздушных и наземных ударов Китая.

Министерство обороны Тайваня заявило, что в воскресенье обнаружило 66 самолетов китайских ВВС и кораблей, проводивших учения в Тайваньском проливе и вокруг него.

Отмечается, что китайские военные теперь будут проводить "регулярные" учения на тайваньской стороне линии и что "историческая задача" "воссоединения" Китая может быть реализована.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 июля несмотря на угрозы со стороны Китая. Перед этим правительство Китая пригрозило "решительными мерами" в случае визита американской делегации.

Также Китай начал военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20. Тем временем Пекин начал игнорировать звонки от Пентагона, а Тайвань назвал военные учения Китая репетицией нападения.

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