Кулеба в Китае - "сигнал" для России. В чем важность визита в поисках мира для Украины

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отправился трехдневным визитом в Китай. Заявленная цель - поиск путей к справедливому миру, и сегодня на этот счет прозвучали первые заявления.

Подробнее об этом, китайских мирных инициативах и о том, стоит ли рассчитывать на то, что визит станет прорывным, - в материале РБК-Украина .

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Долгожданный визит: почему сейчас и какова цель

Поездка Кулебы стала знаковой. Это первый визит украинского топ-чиновника с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, а также первый полноценный двусторонний визит министра иностранных дел с 2012 года.

Встречи и переговоры продлятся до 25 июля. На них обменяются мнениями по перспективам отношений между странами, но главная тема - поиск путей прекращения российской агрессии.

"Разговор о мире стоит любых усилий и времени, потраченного на него… В центре внимания один вопрос - мир в Украине. Будем говорить, будем искать точки соприкосновения. Нам нужно избежать конкуренции мирных планов, нам нужно двигаться к справедливому и устойчивому миру. Китай может сыграть в этом важную роль", - говорил Кулеба.

О важности визита говорят не только в Украине. Например, представитель Госдепа США Мэтью Миллер считает, что прямая коммуникация позволит Китаю получить информацию о последствиях войны из первых уст. По его мнению, каждая страна должна понимать разницу между агрессором и жертвой.

Украина несколько лет добивалась такого визита. Но почему он стал возможен только сейчас? Объяснение простое - Китай дал свое согласия и на это у него две причины, объясняет политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Первая - системная и касается интереса Пекина быть посредником в будущих мирных переговорах между Киевом и Москвой. В частности, китайская сторона чувствует смену риторики руководства Украины. В одном из недавних интервью Владимир Зеленский допустил переговоры с Россией и назвал Китай одним из возможных посредников.

Фото: встреча Дмитрия Кулебы и Ван И (t.me/Ukraine_MFA)

Вторая - ситуативная. Скорее всего Китай недоволен активностью Владимира Путина, его визитами в Северную Кореи и Вьетнам (на так называемый "китайский задний двор"), но еще больше ему не понравился пышный прием индийского премьера Нарендры Моди в Москве.

Многие комментаторы отмечали, что это жест в адрес Китая: условно, Россия от него не зависит, а Индия может использовать РФ как противовес Китаю. Несмотря на то, что страны входят в БРИКС и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), отношения между Пекином и Нью-Дели остаются сложными.

"Китаю не понравилось, как принимали Моди, и сделал обратный жест. Думаю, приглашение Кулебы стало ответом на тот визит индийского премьера. Конечно, главной причиной является мирный процесс с Россией. Проблема в том, что Украина и Китай видят его по-разному", - отметил Фесенко.

Разный взгляд на мирный процесс как первые итоги

Сегодня министр иностранных дел встретился с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу. Как пишет Reuters со ссылкой на источник в украинской делегации, беседа была глубокой и конкретной, длилась более трех часов.

По сообщению китайского МИД, Ван И заверил, что Пекин продолжит развивать сотрудничество, импорт продовольствия и поддержку логистических коридоров. Что касается мирного трека, Кулеба якобы заявил о готовности к разумным и конструктивным переговорам с Россией, "внимательно изучив Шестипунктный консенсус Китая и Бразилии".

Ван И поддержал начало переговоров, так как в конце концов "все решится за столом". Но подчеркнул, что несмотря на сигналы из России и Украины, время еще не наступило, а условия не созрели.

В заявлении Дмитрия Кулебы консенсус не упоминается. По его словам, что справедливый мир отвечает стратегическим интересам Китая. А позиция по переговорам такова, что Киев готов к мирному процессу с агрессором. Но лишь на определенном этапе, когда тот согласится "добросовестно обсуждать мир". Пока же такой готовности с российской стороны не наблюдается.

Украина явно пытается привлечь Китай в процесс на глобальной площадке. Или хотя бы к участию в конференциях по отдельным пунктам формулы мира, которые в рамках подготовки ко второму саммиту пройдут в Турции, Катаре и Канаде. Еще одна задача - сделать так, чтобы Китай надавил на Россию и будущие переговоры не проходили на основе ее ультиматумов.

"Проблема не в позиции Украины, а в том, что Москва выдвигает неприемлемые условия для начала переговоров. Думаю, украинская сторона объяснила Китаю, что переговоры возможны, но для начала пусть Россия изменит позицию. Будет он влиять или нет, вопрос открытый, но действительно сейчас и Киев, и Пекин готовы к более активному диалогу", - подчеркивает Фесенко.

У Китая и Бразилии свой план? В чем суть консенсуса из 6 пунктов

Что касается роли посредника, то Китай давно на нее претендует. Но в отличие от других кандидатов - Саудовская Аравия, Катар, Турция или ОАЭ - на Западе в нем прежде всего видят российского партнера в переформатировании мирового порядка. В частности, в недавней декларации НАТО его впервые назвали ключевым пособником РФ в войне против Украины.

Тем не менее считается, что только Пекин способен подтолкнуть Москву к мирному процессу. Однако его видение порой вызывает обеспокоенность. Сначала в феврале 2023-го появились 12 предложений, которые в общих чертах призывают к прекращению огня, но не содержат конкретных шагов. А пункты с фактическим запретом Украине вступать в НАТО, отменой санкций против РФ вкупе с отсутствием положений о выводе оккупационных войск вызвали подозрения в том, что документ согласовали с Россией.

С новой силой о нем заговорили накануне первого Саммита мира. Ван И заявил, что китайский план поддержали 45 стран (более 20 либо присоединились к ним, либо серьезно рассматривают). Тогда же президент Владимир Зеленский обвинил Китай в попытке сорвать саммит. В итоге ряд важных представителей Глобального Юга так и не приехали в Швейцарию.

Еще один документ - шестипунктный консенсус - опубликовали в мае после встречи Ван И с советником президента Бразилии Селсу Аморимом.

Фото: Ван И и Селсу Аморим предложили "новый мирный план" для Украины из шести пунктов (fmprc.gov.cn)

Во-первых, они предлагают соблюдать три принципа деэскалации, а именно избегать провокаций, расширения зон боевых действий и обострения на фронте. Во-вторых, диалог и переговоры представлены как единственный способ выхода из военного конфликта.

В-третьих, Китай и Бразилия поддержали международную мирную конференцию, которую признают "как Россия, так и Украина". Такая конференция должна пройти при участии РФ и с "честным обсуждением всех мирных планов".

Четвертый пункт касается гуманитарной помощи, защиты мирных жителей и запрета на обстрелы гражданских объектов. Пятый - неприемлемости использования ядерного, химического и биологического оружия, нападений на атомные станции. В шестом содержится призыв противостоять разделению мира на изолированные группы.

То, что в сегодняшнем заявлении Ван И фигурирует китайско-бразильский консенсус, а не прежние 12 предложений, не говорит о том, что Китай отказался от них. Но по сути это не новый план, а обновленная позиция. И не исключено, что Пекин сосредоточится на ее продвижении, полагает собеседник.

"Возможно, появится еще какая-то дополнительная информация. Поскольку сохраняется интрига насчет анонсированной в мае инициативы Китая и Бразилии провести отдельную мирную конференцию с Украиной и Россией. Идея есть, но когда, на каких условиях и в каком формате, не известно. Может быть, Китай предложит Украине поучаствовать в ней", - допускает Фесенко.

Так или иначе обе стороны пытаются найти точки соприкосновения. Полного совпадения по теме мирных переговоров не будет, потому что позиции различаются существенно. Но тем не менее Украина и Китай к ним, по крайней мере на словах, готовы, добавил политолог.

Посредник или секундант? Чего ждать от Китая и будет ли прорыв в мирном процессе

Визит Дмитрия Кулебы важен и потому, что это мощный сигнал. Со стороны Китая - для России о том, что идея мирных переговоров не застыла и Пекин готов им содействовать. Со стороны Украины - в контексте взаимоотношений со странами Глобального Юга. Которым посылается сигнал о готовности к переговорам и активном диалоге с Китаем.

"Это важно для Азии, Африки и некоторых стран Латинской Америки. Они тоже могут быть более активными в контактах с Украиной, раз уж идет диалог с Китаем. Будут ли конкретные решения, не уверен. Посмотрим, готовы ли они принять участие в конференциях, которые будет проводить Украина с партнерами. И будет ли Украина участвовать в китайско-бразильской конференции. Тогда уже можно будет делать выводы", - объясняет Владимир Фесенко.

В любом случае каких-либо прорывов не ожидается. Хотя и не исключено, что Китай усилит посреднические потуги и будет чаще контактировать с РФ. Например, через возвращение к практике поездок спецпредставителя по вопросам Евразии Ли Хуэя.

Но уже сейчас очевидно, что Путин ждет, чем закончатся выборы президента США. А до этого он скорее всего не будет делать резких движений.

"Думаю, тогда переговорный процесс значительно активизируется. Особенно если победит Дональд Трамп. И здесь, кстати, есть вызов для Китая. Я не уверен, что Трамп заинтересован, чтобы Китай был в роли посредника. Максимум - в роли секунданта со стороны России, когда с нашей стороны будет США или Евросоюз", - отметил политолог.

Что касается второго Саммита мира, то министр иностранных дел безусловно уговаривает Китай принять в нем участие, это одна из главных целей Кулебы. Но что касается способности Пекина заставить Москву отправить своих делегатов, то на самом деле ее участие не столь принципиально, считает Фесенко.

Отметим, на привлечении России настаивают Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга.

"Если китайцы повлияют на россиян, и они приедут на второй саммит, мы не будем против. Но пусть сами их уговаривают. Мое субъективное мнение в том, что саммиты мира - это площадка не для переговоров, а для формирования широкой позиции по завершению войны в Украине. Реальные переговоры будут за закрытыми дверями в узком формате: воюющие стороны плюс посредники. И начнутся они не раньше конца года. После выборов в США и в зависимости от военной ситуации в Украине", - подытожил он.

При подготовке материала использовались: заявления министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, пресс-релизы МИД Украины и Китая, комментарии политолога Владимира Фесенко.