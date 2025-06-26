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Китай отрицает поставки оружия в Россию и обвинил НАТО в клевете

Китай, Четверг 26 июня 2025 16:27
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Китай отрицает поставки оружия в Россию и обвинил НАТО в клевете Фото: представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министерство иностранных дел Китая отрицает обвинения в поставках оружия сторонам войны в Украине и обвинило НАТО в дезинформации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Перед встречей с мировыми лидерами на саммите НАТО в Гааге генеральный секретарь НАТО Марка Рютте заявил о "массовом наращивании" военных сил в Китае и о поддержке Китаем военных усилий в Украине.

"Учитывая нашу долгосрочную угрозу со стороны России, а также массовое наращивание военной силы в Китае и тот факт, что Северная Корея, Китай и Иран поддерживают военные усилия в Украине, действительно важно, чтобы мы тратили больше. Поэтому это будет вопросом номер один в повестке дня сегодня", - сказал Рютте.

Представитель Министерства иностранных дел Го Цзякунь сегодня ответил на заявления генерального секретаря НАТО.

Цзякунь отрицает поставки Китаем оружия сторонам в войне в Украине и даже обвинил "соответствующий персонал НАТО" в клевете на "нормальное наращивание военных мощностей" Китаем.

Саммит НАТО в Гааге

Напомним, что 24-25 июня, в нидерландском городе Гаага прошел ежегодный саммит НАТО. Основная тема - увеличение расходов на оборону, а именно обсуждается установление 5 % ВВП до 2035 года.

Однако союзники также подняли вопрос поддержки Украины в войне против России.

Заметим, что на полях саммита состоялась встреча президент Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. РБК-Украина собрало подробности их встречи.

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