Китай отрицает поставки оружия в Россию и обвинил НАТО в клевете

Министерство иностранных дел Китая отрицает обвинения в поставках оружия сторонам войны в Украине и обвинило НАТО в дезинформации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Перед встречей с мировыми лидерами на саммите НАТО в Гааге генеральный секретарь НАТО Марка Рютте заявил о "массовом наращивании" военных сил в Китае и о поддержке Китаем военных усилий в Украине.

"Учитывая нашу долгосрочную угрозу со стороны России, а также массовое наращивание военной силы в Китае и тот факт, что Северная Корея, Китай и Иран поддерживают военные усилия в Украине, действительно важно, чтобы мы тратили больше. Поэтому это будет вопросом номер один в повестке дня сегодня", - сказал Рютте.

Представитель Министерства иностранных дел Го Цзякунь сегодня ответил на заявления генерального секретаря НАТО.