Китай заперечив постачання зброї до Росії та звинуватив НАТО у наклепі

Міністерство закордонних справ Китаю заперечило звинувачення в постачанні зброї сторонам війни в Україні та звинуватило НАТО в дезінформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Перед зустріччю зі світовими лідерами на саміті НАТО в Гаазі генеральний секретар НАТО Марка Рютте заявив про "масове нарощування" військових сил у Китаї та про підтримку Китаєм воєнних зусиль в Україні.

"Враховуючи нашу довгострокову загрозу з боку Росії, а також масове нарощування військової сили в Китаї та той факт, що Північна Корея, Китай та Іран підтримують воєнні зусилля в Україні, справді важливо, щоб ми витрачали більше. Тож це буде питанням номер один у порядку денному сьогодні", - сказав Рютте.

Речник Міністерства закордонних справ Го Цзякунь сьогодні відповів на заяви генерального секретаря НАТО.