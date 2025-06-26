Китай заперечив постачання зброї до Росії та звинуватив НАТО у наклепі
Міністерство закордонних справ Китаю заперечило звинувачення в постачанні зброї сторонам війни в Україні та звинуватило НАТО в дезінформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Перед зустріччю зі світовими лідерами на саміті НАТО в Гаазі генеральний секретар НАТО Марка Рютте заявив про "масове нарощування" військових сил у Китаї та про підтримку Китаєм воєнних зусиль в Україні.
"Враховуючи нашу довгострокову загрозу з боку Росії, а також масове нарощування військової сили в Китаї та той факт, що Північна Корея, Китай та Іран підтримують воєнні зусилля в Україні, справді важливо, щоб ми витрачали більше. Тож це буде питанням номер один у порядку денному сьогодні", - сказав Рютте.
Речник Міністерства закордонних справ Го Цзякунь сьогодні відповів на заяви генерального секретаря НАТО.
Цзякунь заперечив постачання Китаєм зброї сторонам у війні в Україні та навіть звинуватив "відповідний персонал НАТО" у наклепі на "нормальне нарощування військових потужностей" Китаєм.
Саміт НАТО у Гаазі
Нагадаємо, що 24-25 червня, у нідерландському місті Гаага пройшов щорічний саміт НАТО. Основна тема - збільшення видатків на оборону, а саме обговорюється встановлення 5 % ВВП до 2035 року.
Однак союзники також порушили питання підтримки України у війні проти Росії.
Зауважимо, що на полях саміту відбулась зустріч президент України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. РБК-Україна зібрало подробиці їхньої зустрічі.
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