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Китай призвал к масштабной мирной конференции для завершения войны в Газе

Понедельник 15 января 2024 05:35
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Китай призвал к масштабной мирной конференции для завершения войны в Газе Фото: министр иностранных дел Китая Ван И (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что война в Газе продолжает обостряться и призвал к масштабной международной мирной конференции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После переговоров с министром иностранных дел Египта Ван I призвал к более масштабной, авторитетной и эффективной международной мирной конференции и конкретному графику реализации решения о создании двух государств для разрешения конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе.

Он считает, что международное сообщество должно внимательно прислушиваться к законным беспокойствам стран региона, "и будущее управление Газом должно стать важным шагом на пути решения о создании двух государств".

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. Но ХАМАС отверг предложение.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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