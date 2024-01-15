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Китай закликав до масштабної мирної конференції для завершення війни в Газі

Понеділок 15 січня 2024 05:35
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Китай закликав до масштабної мирної конференції для завершення війни в Газі Фото: міністр закордонних справ Китаю Ван І (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що війна в Газі продовжує загострюватися і закликав до масштабної міжнародної мирної конференції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після переговорів з міністром закордонних справ Єгипту Ван І заликав до більш масштабної, авторитетної та ефективної міжнародної мирної конференції та конкретного графіку реалізації рішення про створення двох держав, для вирішення конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС в Газі.

Він вважає, що міжнародне співтовариство має уважно прислухатися до законних занепокоєнь країн регіону, "і майбутнє управління Газою має стати важливим кроком на шляху до рішення про створення двох держав".

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. Але ХАМАС відкинув пропозицію.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

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