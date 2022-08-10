SpaceX вивела на орбіту більше півсотні супутників: відео запуску ракети

Компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників інтернет-зв’язку Starlink.. Цього ж разу запустила у космос 52 одиниці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space .

Це була 21-а місія Starlink й 35-ий орбітальний політ компанії у 2022 році, що стало рекордом для неї. Наприклад, минулого року SpaceX здійснила 31 місію.

Вже через 15 хвилин з моменту запуску супутники вийшли на орбіту.

Запуск ракети-носія Falcon 9 відбувся о 05:14 за київським часом з космодрому у Флориді

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, компанія Rocket Lab успішно запустила у космос супутник-розвідник США з космодрому у Новій Зеландії.

Також нещодавно уламки китайської ракети-носія "Чанчжен-5В" впали в Індійський океан в унаслідок її неконтрольованого повернення з космосу.

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