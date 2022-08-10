ua ru
Ср, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

SpaceX вивела на орбіту більше півсотні супутників: відео запуску ракети

Новость на русском →
Середа 10 серпня 2022 15:40
SpaceX вивела на орбіту більше півсотні супутників: відео запуску ракети Фото: SpaceX вивела на орбіту більше півсотні супутників (twitter.com/spacex)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту чергову партію супутників інтернет-зв’язку Starlink.. Цього ж разу запустила у космос 52 одиниці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Запуск ракети-носія Falcon 9 відбувся о 05:14 за київським часом з космодрому у Флориді

Вже через 15 хвилин з моменту запуску супутники вийшли на орбіту.

Це була 21-а місія Starlink й 35-ий орбітальний політ компанії у 2022 році, що стало рекордом для неї. Наприклад, минулого року SpaceX здійснила 31 місію.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, компанія Rocket Lab успішно запустила у космос супутник-розвідник США з космодрому у Новій Зеландії.

Також нещодавно уламки китайської ракети-носія "Чанчжен-5В" впали в Індійський океан в унаслідок її неконтрольованого повернення з космосу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки SpaceX
NEWS
ЄС обговорить заборону на видачу віз росіянам. ЗМІ назвали терміни
ЄС обговорить заборону на видачу віз росіянам. ЗМІ назвали терміни
DAILY
Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк