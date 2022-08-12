Американська компанія побудує супутники для відстеження гіперзвукових ракет: що відомо

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies планує розробити унікальну систему попередження про ракетні напади. Побудує для цього 14 супутників, які здатні відстежувати гіперзвукові ракети.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space .

Очікується, що супутників будуть готові вже у 2024 році. На орбіту їх виведуть у 2025 році.

Супутники будуть здатні відслідковувати гіперзвукові ракети, які рухаються зі швидкістю більше 6,1 тисячі км/год.

Розробка Maxar Technologies стане частиною програми гіперзвукової протиракетної оборони США, до якої залучені: