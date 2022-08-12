Американська компанія побудує супутники для відстеження гіперзвукових ракет: що відомо
Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies планує розробити унікальну систему попередження про ракетні напади. Побудує для цього 14 супутників, які здатні відстежувати гіперзвукові ракети.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.
Очікується, що супутників будуть готові вже у 2024 році. На орбіту їх виведуть у 2025 році.
Супутники будуть здатні відслідковувати гіперзвукові ракети, які рухаються зі швидкістю більше 6,1 тисячі км/год.
Розробка Maxar Technologies стане частиною програми гіперзвукової протиракетної оборони США, до якої залучені:
- SpaceX Ілона Маска;
- військово-промислові компанії Northrop Grumman й Raytheon Missiles & Defense;
- постачальник інформаційних технологій L3Harris Technologies.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що SpaceX нещодавно вивела на орбіту ще майже пів сотні супутників. Компанія Ілона Маска продемонструвала процес запуску ракети.
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