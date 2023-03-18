Путин явно совершил военные преступления, - Байден

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

"Я думаю, что это оправдано", - сказал американский лидер в общении с журналистами в Белом доме, комментируя решение суда Гааги.

Байден также отметил, что МУС не признан Штатами, однако ордер "является очень сильным аргументом".

"Путин явно совершил военные преступления", - заявил Байден.

Ранее сообщалось, что перед этим в Госдепартаменте США также заявили о том, что у Штатов нет никаких сомнений, что РФ совершает военные преступления.