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Китай через візит Пелосі закрив своє небо поруч з Тайванем

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Пекін, Вівторок 02 серпня 2022 17:33
Китай через візит Пелосі закрив своє небо поруч з Тайванем Фото: китайська військова авіація взяла під контроль небо біля Тайваню (twitter com WarPolitRussia)
Автор: Сергей Новиков

Китайська сторона закрила повітряний простір для цивільних літаків на східному узбережжі поруч з Тайванем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на China Briefing.

Повідомляється, що закрито повітряний простір в провінції Сяминь. Крім того, цивільний аеропорт Цюаньчжоу Цзіньцзян переданий під контроль Військово-повітряних сил Народно-визвольної армії Китаю.

Також повідомляється, що на тлі візиту спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань американська сторона розмістила авіаносець USS Ronald Reagan і великий десантний корабель USS Tripoli з винищувачами в міжнародних водах недалеко від східного узбережжя Тайваню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай направив свої винищувачі до лінії розмежування перед візитом Пелосі на Тайвань.

РБК-Україна писало про причини напруженості між Китаєм і США на тлі цієї резонансної поїздки.

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