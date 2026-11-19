Китай успешно вывел на орбиту экспериментальный спутник Shijian-24 с помощью ракеты-носителя Long March 2D - целые миссии и производитель аппарата официально не раскрываются

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering .

Что известно о миссии?

Китай не раскрыл назначение спутника Shijian-24 и не назвал компанию, которая его создала.

Одновременно название серии Shijian переводится как "Практика" и обычно используется для аппаратов, предназначенных для испытания новых технологий и отработки космических операций.

В свою очередь, спутники серии Shiyan ("Исследования") обычно проводят эксперименты по развитию космических технологий.

О размерах спутника можно примерно судить по главному обтекателю ракеты Long March 2D, диаметр которого составляет 3,8 метра. Он защищал аппарат при прохождении между слоями атмосферы.

Известно, что спутник должен быть выведен на солнечно-синхронную орбиту, которая обеспечивает стабильное освещение и подходит для наблюдения за Землей. Однако пока неизвестно, будет ли выполнять Shijian-24 именно такую функцию.

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Подготовка и статистика запусков

Из-за сильного холода в районе Тайюаня перед запуском ракету дополнительно утеплили. Теплоизоляция безопасно обособилась в начале полета, а инженеры заранее прогрели критически важные узлы носителя.

В то же время ракета не оснастилась техническими обновлениями и конструктивными усовершенствованиями, которые применили на другой Long March 2D, которую запускали на прошлой неделе.

В частности, на предыдущем носителе убрали аэродинамические стабилизаторы. Вероятно, отличия объясняются тем, что ракеты принадлежат к разным производственным партиям.

Этот запуск стал 108-м полетом ракеты Long March 2D и 284-м для носителей Long March, разработанных Шанхайской академией технологий космических полетов. Для Китая это уже 82-й орбитальный запуск в 2026 году, пополнивший серию космических миссий Shijian и Shiyan.