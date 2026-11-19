Китай успішно вивів на орбіту експериментальний супутник Shijian-24 за допомогою ракети-носія Long March 2D - цілі місії та виробник апарата офіційно не розкриваються

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering .

Що відомо про місію?

Китай не розкрив призначення супутника Shijian-24 і не назвав компанію, яка його створила.

Водночас назва серії Shijian перекладається як "Практика" і зазвичай використовується для апаратів, призначених для випробування нових технологій та відпрацювання космічних операцій.

Натомість супутники серії Shiyan ("Дослідження") зазвичай проводять експерименти з розвитку космічних технологій.

Про розміри супутника можна приблизно судити за головним обтічником ракети Long March 2D, діаметр якого становить 3,8 метра. Він захищав апарат під час проходження між шарами атмосфери.

Відомо, що супутник мають вивести на сонячно-синхронну орбіту, яка забезпечує стабільне освітлення та підходить для спостереження за Землею. Однак поки невідомо, чи виконуватиме Shijian-24 саме таку функцію.

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Підготовка та статистика запусків

Через сильний холод у районі Тайюаня перед запуском ракету додатково утеплили. Теплоізоляція безпечно відокремилася на початку польоту, а інженери заздалегідь прогріли критично важливі вузли носія.

Водночас ракету не оснастили технічними оновленнями та конструктивними вдосконаленнями, які застосували на іншій Long March 2D, яку запускали на минулому тижні.

Зокрема, на попередньому носії прибрали аеродинамічні стабілізатори. Ймовірно, відмінності пояснюються тим, що ракети належать до різних виробничих партій.

Цей запуск став 108-м польотом ракети Long March 2D і 284-м для носіїв Long March, розроблених Шанхайською академією технологій космічних польотів. Для Китаю це вже 82-й орбітальний запуск у 2026 році, який поповнив серію космічних місій Shijian і Shiyan.