Китай вывел на орбиту спутник который изменит работу мобильных операторов

Детали космической миссии

По информации издания, успешный запуск состоялся 31 мая 2026 года в 02:07 по пекинскому времени с космодрома Сичан.

Космический аппарат на заданную орбиту доставила ракета-носитель "Чанчжэнь-2D". Эта миссия ознаменовала уже 646-й полет для ракет-носителей этой серии.

Что испытают в космосе

Главной целью запуска является экспериментальная проверка новейших технологий спутникового интернета.

Новый аппарат поможет протестировать прямое широкополосное соединение с обычными мобильными телефонами, а также отработать интеграцию космических и наземных сетей связи.