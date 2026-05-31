Китай вывел на орбиту спутник который изменит работу мобильных операторов

Китай успешно вывел на заданную орбиту новый испытательный спутник. Его будут использовать для тестирования технологий прямой широкополосной связи мобильных телефонов с космосом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CCTV News.
По информации издания, успешный запуск состоялся 31 мая 2026 года в 02:07 по пекинскому времени с космодрома Сичан.
Космический аппарат на заданную орбиту доставила ракета-носитель "Чанчжэнь-2D". Эта миссия ознаменовала уже 646-й полет для ракет-носителей этой серии.
Главной целью запуска является экспериментальная проверка новейших технологий спутникового интернета.
Новый аппарат поможет протестировать прямое широкополосное соединение с обычными мобильными телефонами, а также отработать интеграцию космических и наземных сетей связи.
Напомним, Китай отправил на свою космическую станцию "Тяньгунь" трех космонавтов на борту корабля "Шэньчжоу-23". Особенностью этой миссии является то, что один из членов экипажа пробудет на орбите целый год, что станет абсолютным рекордом для китайской космической программы на пути к запланированной высадке на Луну в 2030 году.
Активизация КНР происходит на фоне того, как глобальное противостояние ведущих держав переходит в экзосферу. Война в Украине кардинально изменила видение космоса в мире, заставив США и Китай раскочегаривать собственные орбитальные программы и готовить инфраструктуру к возможным угрозам безопасности.
Кроме того, Пекин активно исследует возможности длительного выживания человека за пределами Земли. В частности, на станцию "Тяньгунь" ранее отправили "искусственный эмбрион" человека, созданный из стволовых клеток, чтобы изучить влияние микрогравитации и космической среды на раннее развитие тканей.