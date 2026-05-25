Китай на целый год отправил космонавта в космос, стремясь к высадке на Луну в 2030 году
Китай отправил в воскресенье на свою космическую станцию трех космонавтов, один из которых пробудет там целый год. Такой срок является рекордным для страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Космический корабль "Шэньчжоу-23" стартовал в 23:08 с помощью ракеты-носителя Long March-2F Y23 с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. На борту корабля находились три китайских космонавта.
Полет совершают специалист по полезной нагрузке и бывший инспектор полиции Гонконга Ля Цзяин, а также командир Чжу Янчжу и пилот Чжан Юаньчжи - обо из подразделения космонавтов Народно-освободительной армии Китая.
Один из космонавтов пробудет на космической станции "Тяньгунь" целый год, что станет одной из самых продолжительных космических миссий в истории, но все же уступит рекорду 14,5 месяц, который установил российский космонавт в 1995 году.
Имя того, кто именно из троих членов экипажа останется на станции целый год, будет определено позже в зависимости от хода миссии.
Китай и США нацелены на Луну
Reuters отмечает, что КНР отправляла своих космонавтов на свою космическую станцию почти дюжину раз, но этот запуск происходит на фоне ускоряющейся гонки за Луну с США, которые предупреждают о предполагаемых плана Пекина по колонизации и добыче ресурсов на Луне.
Кроме того, нынешняя миссия позволит изучать физиологию человека в условиях длительного пребывания в космосе, так как конкретно Китай намерен совершить пилотируемую высадку на Луну уже к 2030 году.
NASA в свою очередь стремиться осуществить пилотируемую высадку на Луну к 2028 году, то есть - на два года раньше, чем Китай. США ставят перед собой цель создать долгосрочное присутствие на Луне как ступеньку к последующему освоению Марса человеком.
До истечения срока в 2030 году у Китая осталось менее 4 лет, и перед страной стоит непростая задача - разработка совершенно нового оборудования и программного обеспечения, специально предназначенного для лунной миссии, что докажет его готовность к выполнению задачи.
Таким образом, это позволит космонавтам КНР, привыкшим к относительной безопасности станции "Тяньгун" на низкий околоземной орбите - безопасно совершить более рискованный переход на поверхность Луны.
Также агентство добавило, что успешная пилотируемая высадка к 2030 году ускорит планы Китая по созданию постоянной лунной базы к 2025 году совместно с Россией.
Что еще известно
Напомним, пару недель назад стало известно, что китайские ученные установили на космической станции экспериментальные образцы человеческого "искусственного эмбриона". Цель эксперимента - исследовать, как космическая среда влияет на ранее развитие клеток и потенциальное будущее долговременного пребывания людей в космосе.
Кроме того, в этом году в СМИ появилась информация, что китайские ученные разработали микроволновое оружие TPG1000Cs, которое способно выводить из строя спутники Starlink и другие объекты на низкой околоземной орбите.