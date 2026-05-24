Новая гонка США и Китая: как война в Украине изменила видение космоса в мире

Война в Украине кардинально изменила отношение мира к космосу. Если раньше космические программы ассоциировались преимущественно с наукой и исследованиями, то теперь все больше стран рассматривают орбиту как будущее поле военного противостояния.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил главный научный сотрудник, экс-директор Института космических исследований НАНУ Олег Федоров.
По словам Федорова, именно война в Украине стала одним из ключевых факторов, который заставил ведущие государства пересмотреть свои подходы к космическим технологиям.
"Украинская война очень сильно повлияла на видение различных государств на перспективы военных космических технологий. И это не только изменение взглядов, это уже документы и конкретные решения", - отметил он.
Эксперт подчеркнул, что сейчас мир фактически наблюдает новую гонку за доминирование в космосе, прежде всего между США и Китаем. При этом европейские страны, по его словам, начинают переживать из-за возможного технологического отставания.
Федоров отметил, что Соединенные Штаты уже взяли курс на создание орбитальной инфраструктуры, которая позволит быстро реагировать на потенциальные угрозы со стороны Китая и России.
По его словам, в США все больше внимания уделяют не просто запуску ракет или спутников, а именно военным технологиям в космосе.
"Сейчас все орбитальные и лунные проекты затачиваются на противоспутниковые средства, новейшие телекоммуникации, разведку, радиоэлектронное противодействие", - пояснил ученый.
Он также обратил внимание, что американская сторона активно привлекает частный бизнес к развитию военных космических программ.
По словам Федорова, Россия также активно занимается развитием военных космических технологий. Он добавляет, что значительная часть таких программ остается закрытой, однако тенденция к милитаризации космоса уже очевидна.
Он отметил, что похожие процессы происходят и в Европе. В частности, в европейской космической политике уже появился принцип: "нет обороны без космоса, и нет космоса без обороны".
Отдельно Федоров прокомментировал и состояние украинской космической сферы. По его словам, Украина потеряла значительную часть технологий, которые имела раньше, а восстановление отрасли пока не стало государственным приоритетом.
В то же время он отметил, что отдельные украинские команды продолжают работать над спутниковыми проектами в сотрудничестве с международными партнерами. В частности, студенты и специалисты Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского участвуют в создании демонстрационных спутников.
Однако, по словам ученого, о собственных телекоммуникационных спутниках речь пока не идет.
Он напомнил, что Украина ранее создавала спутники серии "Сич" для космического наблюдения, а проект телекоммуникационного спутника "Лыбидь" завершился неудачей.
Федоров считает, что для восстановления космической отрасли Украине прежде всего нужно четкое государственное видение. По его словам, страна имеет объективную потребность в космических технологиях, однако сейчас усилия различных структур остаются распыленными.
Также, по мнению эксперта, Украине необходимо провести аудит предприятий, производственных мощностей и кадрового потенциала, поскольку за годы войны отрасль понесла значительные потери.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина уже семь лет фактически не имеет полноценной космической программы, однако недавно получила приглашение об участии в лунной программе NASA Artemis. Ранее наша страна сотрудничала с NASA и имела совместные проекты, но сейчас даже нет формального соглашения.
Также мы рассказывали, что Институт космических исследований НАНУ и Европейское космическое агентство готовятся подписать первый контракт, который станет официальным шагом к вступлению Украины в ЕКА. В рамках проекта планируют использовать спутниковые данные для нужд Госстата и анализа ситуации в Украине. Переговоры длились два года, а к сотрудничеству уже отобрали семь украинских проектов.