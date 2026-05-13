Китай отправил в космос "искусственный эмбрион" человека: зачем проводят эксперимент
Учёные установили экспериментальные образцы человеческого "искусственного эмбриона" на космической станции после прибытия грузового корабля "Тяньчжоу-10".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство "Синьхуа".
Что известно об эксперименте
Как объяснили ученые, "искусственные эмбрионы" созданы из стволовых клеток человека и лишь имитируют ранние этапы развития эмбриона. В то же время они не способны развиваться в человека.
Эксперимент проводят, Центром космической инженерии и технологий Китайской академии наук в микрогравитации, чтобы исследовать, как космическая среда влияет на раннее развитие клеток и потенциальное будущее долговременного пребывания людей в космосе.
По данным китайских ученых, эксперимент продлится пять дней. После этого образцы заморозят на орбите и впоследствии вернут на Землю для сравнения с аналогичными исследованиями, которые параллельно проводят в наземных лабораториях.
Ученые надеются, что результаты помогут лучше понять риски для человеческого организма во время длительных космических миссий.
Научные амбиции Китая
Китай в последние годы активно расширяет научные и технологические исследования в различных сферах - от космоса до океанографии. Ранее Reuters сообщало, что КНР масштабировала программы исследования океанов в Тихом и Индийском океанах, которые, по оценкам экспертов, могут иметь не только гражданское, но и стратегическое значение.