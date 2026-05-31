Китай вивів на орбіту супутник який змінить роботу мобільних операторів

Китай нарощує присутність на орбіті

Нагадаємо, Китай відправив на свою космічну станцію "Тяньгунь" трьох космонавтів на борту корабля "Шеньчжоу-23". Особливістю цієї місії є те, що один із членів екіпажу пробуде на орбіті цілий рік, що стане абсолютним рекордом для китайської космічної програми на шляху до запланованої висадки на Місяць у 2030 році.

Активізація КНР відбувається на тлі того, як глобальне протистояння провідних держав переходить в екзосферу. Війна в Україні кардинально змінила бачення космосу у світі, змусивши США та Китай розкочегарювати власні орбітальні програми та готувати інфраструктуру до можливих загрози безпеці.

Крім того, Пекін активно досліджує можливості тривалого виживання людини за межами Землі. Зокрема, на станцію "Тяньгунь" раніше відправили "штучний ембріон" людини, створений зі стовбурових клітин, щоб вивчити вплив мікрогравітації та космічного середовища на ранній розвиток тканин.