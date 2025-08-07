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Дональд Трамп Война в Украине

Китай не исключение? Трамп готов ввести гораздо больше вторичных санкций

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп не исключил введения вторичных санкций против Китайской Народной Республики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Журналист спросил президента, имеет ли он планы по введению дополнительных пошлин на товары из Китая, как это было сделано в отношении Индии.

"Это может произойти, я не знаю, я пока не могу вам сказать. Мы сделали это с Индией, мы сделаем это, наверное, с парой других стран, одной из них может быть Китай", - сказал Трамп.

Пошлины США против Индии

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин против Индии. Причиной стали коммерческие связи азиатской страны с Россией.

Указ вступит в силу через 21 день, его условия могут быть изменены.

Ранее министр нефти Индии Хардип Сингх Пури не исключил отказа от российской нефти в случае введения США вторичных пошлин.

Подробнее о том, сможет ли такое решение заставить Индию прекратить импорт российской нефти, - читайте в авторском материале РБК-Украина.

Кроме того, Трамп не исключил введение 25% пошлин в отношении других стран, которые закупают российскую нефть.

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