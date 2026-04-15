Китай отреагировал на обвинения в поставках оружия Ирану

Китай может помогать Ирану

Ранее западные СМИ со ссылкой на данные американской разведки сообщили о возможных планах Китая по поставке Ирану систем противовоздушной обороны, в частности переносных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

Как указали медиа, такие поставки потенциально могут изменить баланс сил в регионе после хрупкого перемирия.

На эти сообщения отреагировал президент США Дональд Трамп. Во время общения с прессой он предупредил Китай о серьезных последствиях в случае поставки вооружений Ирану.

Впоследствии Трамп заявил, что может ввести 50% пошлины против стран, которые помогают Ирану. Под эти меры, в частности, может попасть Китай.