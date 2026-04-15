RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Китай отреагировал на обвинения в поставках оружия Ирану

12:15 15.04.2026 Ср
2 мин
Что сказал представитель китайского МИДа?
aimg Ирина Глухова
Фото: представитель МИД Китая Линь Цзянь (Getty Images)

В Китае отреагировали на обвинения в военной помощи Ирану и пригрозили США контрмерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел Китая Линь Цзяня в соцсети Х.

"Сообщения СМИ, которые обвиняют Китай в оказании военной поддержки Ирану, являются полностью сфабрикованными", - говорится в заявлении представителя КНР.

Также официальный представитель китайского МИД предупредил о возможном ответе Пекина на действия Вашингтона.

"Если США продолжат повышение тарифов против Китая на основе этих обвинений, Китай ответит контрмерами", - отметил он.

Китай может помогать Ирану

Ранее западные СМИ со ссылкой на данные американской разведки сообщили о возможных планах Китая по поставке Ирану систем противовоздушной обороны, в частности переносных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

Как указали медиа, такие поставки потенциально могут изменить баланс сил в регионе после хрупкого перемирия.

На эти сообщения отреагировал президент США Дональд Трамп. Во время общения с прессой он предупредил Китай о серьезных последствиях в случае поставки вооружений Ирану.

Впоследствии Трамп заявил, что может ввести 50% пошлины против стран, которые помогают Ирану. Под эти меры, в частности, может попасть Китай.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
