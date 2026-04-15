Китай відреагував на звинувачення щодо постачанння зброї Ірану

Китай може допомагати Ірану

Раніше західні ЗМІ з посиланням на дані американської розвідки повідомили про можливі плани Китаю щодо постачання Ірану систем протиповітряної оборони, зокрема переносних зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).

Як вказали медіа, такі поставки потенційно можуть змінити баланс сил у регіоні після крихкого перемир’я.

На ці повідомлення відреагував президент США Дональд Трамп. Під час спілкування з пресою він попередив Китай про серйозні наслідки у разі постачання озброєнь Ірану.

Згодом Трамп заявив, що може запровадити 50% мита проти країн, які допомагають Ірану. Під ці заходи, зокрема, може потрапити Китай.