Китай відреагував на звинувачення щодо постачанння зброї Ірану

У Китаї відреагували на звинувачення щодо військової допомоги Ірану та пригрозили США контрзаходами.
Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня у соцмережі Х.
"Повідомлення ЗМІ, які звинувачують Китай у наданні військової підтримки Ірану, є повністю сфабрикованими", - йдеться у заяві речника КНР.
Також офіційний представник китайського МЗС попередив про можливу відповідь Пекіна на дії Вашингтона.
"Якщо США продовжать підвищення тарифів проти Китаю на основі цих звинувачень, Китай відповість контрзаходами", - зазначив він.
Раніше західні ЗМІ з посиланням на дані американської розвідки повідомили про можливі плани Китаю щодо постачання Ірану систем протиповітряної оборони, зокрема переносних зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).
Як вказали медіа, такі поставки потенційно можуть змінити баланс сил у регіоні після крихкого перемир’я.
На ці повідомлення відреагував президент США Дональд Трамп. Під час спілкування з пресою він попередив Китай про серйозні наслідки у разі постачання озброєнь Ірану.
Згодом Трамп заявив, що може запровадити 50% мита проти країн, які допомагають Ірану. Під ці заходи, зокрема, може потрапити Китай.