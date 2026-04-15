Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Китай відреагував на звинувачення щодо постачанння зброї Ірану

12:15 15.04.2026 Ср
2 хв
Що сказав речник китайського МЗС?
aimg Ірина Глухова
Фото: речник МЗС Китаю Лінь Цзянь (Getty Images)

У Китаї відреагували на звинувачення щодо військової допомоги Ірану та пригрозили США контрзаходами.

Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на заяву речника міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня у соцмережі Х.

Читайте також: Трамп пригрозив Китаю і не тільки митами, якщо ті передадуть зброю Ірану

"Повідомлення ЗМІ, які звинувачують Китай у наданні військової підтримки Ірану, є повністю сфабрикованими", - йдеться у заяві речника КНР.

Також офіційний представник китайського МЗС попередив про можливу відповідь Пекіна на дії Вашингтона.

"Якщо США продовжать підвищення тарифів проти Китаю на основі цих звинувачень, Китай відповість контрзаходами", - зазначив він.

Китай може допомагати Ірану

Раніше західні ЗМІ з посиланням на дані американської розвідки повідомили про можливі плани Китаю щодо постачання Ірану систем протиповітряної оборони, зокрема переносних зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).

Як вказали медіа, такі поставки потенційно можуть змінити баланс сил у регіоні після крихкого перемир’я.

На ці повідомлення відреагував президент США Дональд Трамп. Під час спілкування з пресою він попередив Китай про серйозні наслідки у разі постачання озброєнь Ірану.

Згодом Трамп заявив, що може запровадити 50% мита проти країн, які допомагають Ірану. Під ці заходи, зокрема, може потрапити Китай.

