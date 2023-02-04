Китай отреагировал на отмену визита Блинкена в Пекин после скандала со шпионскими шарами

В МИД Китая ответили на решение госсекретаря США Энтони Блинкена отложить свой визит в Пекин после скандала с китайскими шарами-шпионами. Там назвали такой шаг "чисто внутренним делом американской стороны."
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Китая.
Как заявили в ведомстве, вход китайского аэростата в
"Одна из задач дипломатических команд обеих сторон - надлежащее управление двусторонними отношениями и, в частности, взвешенным решением чрезвычайных ситуаций. На самом деле ни одна сторона никогда не объявляла о визите (Блинкена в Китай - ред.). Это дело США принимать решения и мы уважаем его", - указано в уведомлении.
Напомним, недавно американские военные обнаружили в северной части США разведывательный воздушный шар. Там заявили, что он мог принадлежать Китаю и используется для разведывательных целей.
Впоследствии Министерство иностранных дел Китая заявило, что воздушный шар действительно принадлежит Пекину, но его якобы не использовали для разведки.
В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пролет китайского аэростата над территорией Штатов является нарушением суверенитета страны и международного права и перенес свой визит в Китай.
Сегодня стало известно о том, что Министерству обороны США обнаружили еще один воздушный шар, который передвигается над Латинской Америкой.
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