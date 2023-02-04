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Китай отреагировал на отмену визита Блинкена в Пекин после скандала со шпионскими шарами

Фото: Китай отреагировал на отмену визита Блинкена в Пекин (facebook.com/worldeconomicforum)
Автор: Мария Кучерявец

В МИД Китая ответили на решение госсекретаря США Энтони Блинкена отложить свой визит в Пекин после скандала с китайскими шарами-шпионами. Там назвали такой шаг "чисто внутренним делом американской стороны."

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД Китая.

Как заявили в ведомстве, вход китайского аэростата в

"Одна из задач дипломатических команд обеих сторон - надлежащее управление двусторонними отношениями и, в частности, взвешенным решением чрезвычайных ситуаций. На самом деле ни одна сторона никогда не объявляла о визите (Блинкена в Китай - ред.). Это дело США принимать решения и мы уважаем его", - указано в уведомлении.

Что произошло

Напомним, недавно американские военные обнаружили в северной части США разведывательный воздушный шар. Там заявили, что он мог принадлежать Китаю и используется для разведывательных целей.

Впоследствии Министерство иностранных дел Китая заявило, что воздушный шар действительно принадлежит Пекину, но его якобы не использовали для разведки.

В ответ на это госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пролет китайского аэростата над территорией Штатов является нарушением суверенитета страны и международного права и перенес свой визит в Китай.

Сегодня стало известно о том, что Министерству обороны США обнаружили еще один воздушный шар, который передвигается над Латинской Америкой.

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КитайЭнтони БлинкенМЗСПекин