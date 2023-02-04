США обнаружили еще один разведывательный зонд, - Пентагон

В Министерстве обороны США обнаружили еще один воздушный шар, который передвигается над Латинской Америкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Пентагона Патрика Райдера, обнародованное CNN.

Где именно находится объект, не уточняется. Кроме того, журналисты отметили, что пока нет свидетельств о том, что он движется в сторону Соединенных Штатов.

"По нашим оценкам, это еще один китайский разведывательный зонд", - указал бригадный генерал ВВС США.

Напомним, ранее американские военные обнаружили в северной части Соединенных Штатов разведывательный воздушный шар.

Позже в МИД Китая заявили, что воздушный шар прилетел с их территории, но не использовался для разведки.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пролет китайского аэростата над территорией США является нарушением суверенитета страны и международного права и перенес свой визит в Китай.

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