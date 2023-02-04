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Китай відреагував на скасування візиту Блінкена в Пекін після скандалу зі шпигунськими кулями

Фото: Китай відреагував на скасування візиту Блінкена в Пекін (facebook.com/worldeconomicforum)
Автор: Марія Кучерявець

У МЗС Китаю відповіли на рішення держсекретаря США Ентоні Блінкена відкласти свій візит до Пекіна після скандалу з китайськими кулями-шпигунами. Там назвали такий крок "суто внутрішньою справою американської сторони."

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Китаю.

Як заявили у відомстві, вхід китайського аеростата в

"Одним із завдань дипломатичних команд обох сторін є належне управління двосторонніми відносинами й, зокрема виваженим вирішенням надзвичайних ситуацій. Насправді жодна сторона ніколи не оголошувала про візит (Блінкена до Китаю - ред.). Це справа США приймати рішення і ми поважаємо його", - зазначено в повідомленні.

Що сталося

Нагадаємо, нещодавно американські військові виявили в північній частині США розвідувальну повітряну кулю. Там заявили, що вона могла належати Китаю і використовується для розвідувальних цілей.

Згодом Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що повітряна куля дійсно належить Пекіну, але її нібито не використовували для розвідки.

У відповідь на це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що проліт китайського аеростата над територією Штатів є порушенням суверенітету країни та міжнародного права та переніс свій візит до Китаю.

Додамо, сьогодні стало відомо про те, що Міністерстві оборони США виявили ще одну повітряну кулю, яка пересувається над Латинською Америкою.

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