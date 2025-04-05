Китай отреагировал на падение бирж после пошлин Трампа: рынок высказался
Китай отреагировал на пошлины Трампа после глобального падения бирж. Пекин призвал США прекратить использовать тарифы как средство давления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Китай призвал Вашингтон к "равноправным консультациям" после того, как глобальные рынки обвалились в ответ на торговые пошлины.
Государственное агентство новостей Синьхуа опубликовало позицию китайского правительства, заявив, что США должны "прекратить использовать тарифы как оружие для подавления экономики и торговли Китая".
"Рынок высказался", - сказал представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякун в заметке на Facebook.
Он также опубликовал фото, фиксирующее падение на американских биржах, что было зафиксировано в пятницу, 4 апреля.
Заметим, что Трамп ввел дополнительные 34% тарифы на китайские товары в рамках резких сборов, наложенных на большинство торговых партнеров США, что в целом увеличило общие сборы на Китай до 54%.
Трамп также закрыл торговую лазейку, которая позволяла малозначительным посылкам из Китая попадать в США без пошлины.
Новые пошлины Трампа
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп ввел масштабные по шлины для многих стран мира. Этот шаг всколыхнул мир, поскольку пошлины для разных стран варьируются от 10 до 50%.
Bloomberg сообщал, что за день после введения пошлин самые богатые люди планеты уже потеряли 208 млрд долларов.
Некоторые страны уже объявили о введении контрмер в ответ. К примеру сам Китай вводит 34% пошлины на американские товары.
Тарифная программа Трампа коснулась и Украины, ведь против Киева была введена универсальная для всех пошлина на уровне 10%.
Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность уменьшения тарифов на импорт для других стран, если будет "феноменальное" предложение.
Больше о торговой войне Трампа и какие она будет иметь последствия - в материале РБК-Украина.
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