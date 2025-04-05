Китай отреагировал на падение бирж после пошлин Трампа: рынок высказался

Китай призвал Вашингтон к "равноправным консультациям" после того, как глобальные рынки обвалились в ответ на торговые пошлины.

Государственное агентство новостей Синьхуа опубликовало позицию китайского правительства, заявив, что США должны "прекратить использовать тарифы как оружие для подавления экономики и торговли Китая".

"Рынок высказался", - сказал представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякун в заметке на Facebook.

Он также опубликовал фото, фиксирующее падение на американских биржах, что было зафиксировано в пятницу, 4 апреля.

Заметим, что Трамп ввел дополнительные 34% тарифы на китайские товары в рамках резких сборов, наложенных на большинство торговых партнеров США, что в целом увеличило общие сборы на Китай до 54%.

Трамп также закрыл торговую лазейку, которая позволяла малозначительным посылкам из Китая попадать в США без пошлины.