Китай ответил на упреки о помощи РФ создавать ракеты "Орешник"

Фото: Го Цзякунь, спикер МИД Китая (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Китай опроверг публикацию The Telegraph о поставках России оборудования для производства баллистических ракет "Орешник".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел Китая Го Цзякуня.

Цзякунь заявил, что позиция Пекина по войне в Украине остается неизменной.

"Позиция Китая по украинскому кризису является последовательной и четкой. Мы никогда не разжигаем огонь, не пользуемся ситуацией и, конечно, не соглашаемся на обвинения или уклонение от ответственности", - сообщил он.

Представитель МИД КНР в очередной раз назвал обвинения в адрес Китая в фактической поддержке российской войны в Украине попыткой переложить ответственность за агрессию на Китай и выразил протест в этой связи.

"Мы категорически не принимаем перекладывание ответственности на Китай", - заявил дипломат.

Отвечая на вопрос о российских ударов по украинской энергетике и возможности оказания помощи Украине, представитель дипломат отметил, что Китай выступает за деэскалацию.

По его словам, Пекин призывает все стороны придерживаться "трех принципов" - не распространять конфликт, не эскалировать боевые действия и не разжигать дальнейшее противостояние, чтобы создать условия для политического урегулирования.

 

Что предшествовало

28 января издание The Telegraph сообщило, что Китай направляет России специализированные станки, инструменты и высокотехнологичное оборудование, которые используются для создания гиперзвуковых ракет с ядерными боеголовками, в частности ракеты "Орёл".

Общая стоимость переданного оборудования - 10,3 млрд долларов.

Сотрудничество России и Китая

Ранее в Украине заявили, что получили информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации.

Кроме того, западные СМИ писали, что Китай стал одним из главных поставщиков для военной машины России. В частности, Пекин мог передавать России и летальное оружие. В качестве примера приводят ударные беспилотники типа "Шахед", которые РФ сейчас массово производит.

В одном из материалов говорится о китайских боевых двигателях, которые скрыто переправляют в Россию под видом "промышленных холодильных установок", чтобы избежать западных санкций.

Почему Китай до сих пор поддерживает РФ - читайте в материале РБК-Украина.

КитайВойна в УкраинеРакета Орешник