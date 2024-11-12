RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Китай открестился от реакции на усиление военного сотрудничества между Россией и КНДР

Фото: Линь Цзянь, представитель МИД КНР (fmprc.gov.cn)
Автор: Иван Носальский

Китай "не решился" критиковать усиление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Это якобы дело только Москвы и Пхеньяна.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.

У представителя МИД Китая попросили отреагировать на ратификацию Россией и КНДР договора о стратегическом всеобъемлющем партнерстве. Такой договор, в частности, привел к отправке солдат Северной Кореи на войну против Украины. 

"Что касается двустороннего обмена и сотрудничества между КНДР и Россией, то мы уже не раз четко излагали свою позицию. КНДР и Россия - два независимых суверенных государства. Как развивать их двусторонние отношения - дело их самих", - ответил Линь Цзянь. 

Войска КНДР в России

Напомним, Северная Корея уже отправила в Россию своих солдат. Согласно последней информации, которую озвучил президент Украины Владимир Зеленский, в Курской области фиксировали около 11 тысяч военных КНДР.

Вероятно, Москва может использовать северокорейцев для попытки вытеснить украинских защитников из Курской области.

Первые столкновения между бойцами ВСУ и солдатами КНДР уже были, но, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, пока они не являются масштабными.

По данным Forbes, 7 ноября россияне и северокорейцы пошли в наступление в Курской области, но они понесли потери.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитайСеверная КореяВойна в Украине