Китай открестился от реакции на усиление военного сотрудничества между Россией и КНДР

Войска КНДР в России

Напомним, Северная Корея уже отправила в Россию своих солдат. Согласно последней информации, которую озвучил президент Украины Владимир Зеленский, в Курской области фиксировали около 11 тысяч военных КНДР.

Вероятно, Москва может использовать северокорейцев для попытки вытеснить украинских защитников из Курской области.

Первые столкновения между бойцами ВСУ и солдатами КНДР уже были, но, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, пока они не являются масштабными.

По данным Forbes, 7 ноября россияне и северокорейцы пошли в наступление в Курской области, но они понесли потери.

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