Китай відхрестився від реакції на посилення військової співпраці між Росією та КНДР

Війська КНДР у Росії

Нагадаємо, Північна Корея вже відправила до Росії своїх солдатів. Згідно з останньою інформацією, яку озвучив президент України Володимир Зеленський, у Курській області фіксували близько 11 тисяч військових КНДР.

Ймовірно, Москва може використати північнокорейців для спроби витіснити українських захисників з Курської області.

Перші зіткнення між бійцями ЗСУ та солдатами КНДР вже були, але, за словами міністра оборони України Рустема Умєрова, поки що вони не є масштабними.

За даними Forbes, 7 листопада росіяни та північнокорейці пішли у наступ у Курській області, але вони зазнали втрат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.