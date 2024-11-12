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Китай открестился от реакции на усиление военного сотрудничества между Россией и КНДР

Пекин, Вторник 12 ноября 2024 15:59
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Китай открестился от реакции на усиление военного сотрудничества между Россией и КНДР Фото: Линь Цзянь, представитель МИД КНР (fmprc.gov.cn)
Автор: Иван Носальский

Китай "не решился" критиковать усиление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Это якобы дело только Москвы и Пхеньяна.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.

У представителя МИД Китая попросили отреагировать на ратификацию Россией и КНДР договора о стратегическом всеобъемлющем партнерстве. Такой договор, в частности, привел к отправке солдат Северной Кореи на войну против Украины.

"Что касается двустороннего обмена и сотрудничества между КНДР и Россией, то мы уже не раз четко излагали свою позицию. КНДР и Россия - два независимых суверенных государства. Как развивать их двусторонние отношения - дело их самих", - ответил Линь Цзянь.

Войска КНДР в России

Напомним, Северная Корея уже отправила в Россию своих солдат. Согласно последней информации, которую озвучил президент Украины Владимир Зеленский, в Курской области фиксировали около 11 тысяч военных КНДР.

Вероятно, Москва может использовать северокорейцев для попытки вытеснить украинских защитников из Курской области.

Первые столкновения между бойцами ВСУ и солдатами КНДР уже были, но, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, пока они не являются масштабными.

По данным Forbes, 7 ноября россияне и северокорейцы пошли в наступление в Курской области, но они понесли потери.

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