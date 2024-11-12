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Китай відхрестився від реакції на посилення військової співпраці між Росією та КНДР

Пекін, Вівторок 12 листопада 2024 15:59
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Китай відхрестився від реакції на посилення військової співпраці між Росією та КНДР Фото: Лінь Цзянь, представник МЗС КНР (fmprc.gov.cn)
Автор: Іван Носальський

Китай "не наважився" критикувати посилення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю. Це нібито справа тільки Москви та Пхеньяну.

Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС КНР.

У представника МЗС Китаю попросили відреагувати на ратифікацію Росією та КНДР договору про стратегічне всеосяжне партнерство. Така угода, зокрема, призвела до відправки солдатів Північної Кореї на війну проти України.

"Що стосується двостороннього обміну та співробітництва між КНДР і Росією, то ми вже не раз чітко викладали свою позицію. КНДР і Росія - дві незалежні суверенні держави. Як розвивати їхні двосторонні відносини - справа їх самих", - відповів Лінь Цзянь.

Війська КНДР у Росії

Нагадаємо, Північна Корея вже відправила до Росії своїх солдатів. Згідно з останньою інформацією, яку озвучив президент України Володимир Зеленський, у Курській області фіксували близько 11 тисяч військових КНДР.

Ймовірно, Москва може використати північнокорейців для спроби витіснити українських захисників з Курської області.

Перші зіткнення між бійцями ЗСУ та солдатами КНДР вже були, але, за словами міністра оборони України Рустема Умєрова, поки що вони не є масштабними.

За даними Forbes, 7 листопада росіяни та північнокорейці пішли у наступ у Курській області, але вони зазнали втрат.

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