Китай спустив на воду третій авіаносець

Десятки військовослужбовців ВМС Китаю вишикувалися перед кораблем і заспівали національний гімн на церемонії на верфі в Шанхаї, на якій також були присутні високопоставлені чиновники.

За повідомленнями державних ЗМІ, авіаносець водотоннажністю понад 80 тисяч тонн має повнорозмірну польотну палубу з катапультною системою запуску. Авіаносець проведе швартовні і ходові випробування

"Фуцзянь" приєднається до "Шаньдуну", введеного в експлуатацію в кінці 2019 року, і "Ляоніну", який Китай купив уживаним в Україні в 1998 році і переобладнав всередині країни.

Більше таких кораблів тільки у США, у яких 11 авіаносців. Великобританія має два діючих.

Запуск "Фуцзяня" демонструє зростаючу боєздатність китайських Збройних сил під час зростання напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами через Тайвань і претензій Пекіна на Південно-Китайське море.

Новий авіаносець був названий на честь прибережної провінції Фуцзянь, яка знаходиться через тайванську протоку від Тайваню і є базою для командування Східного театру військових дій армії Китаю

Тайвань - самоврядна процвітаюча демократія. Але Китай вважає Тайвань своєю територією і ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб поставити острів під контроль Пекіна.