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Китай спустил на воду третий авианосец

Фото: Китай спустил на воду авианосец "Фуцзянь" (twitter.com/louischeung_hk)
Автор: Александр Белоус

Китай спустил на воду свой третий авианосец, "Фуцзянь", полностью спроектированный и построенный внутри страны. Больше таких кораблей только у Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Десятки военнослужащих ВМС Китая выстроились перед кораблем и спели национальный гимн на церемонии на верфи в Шанхае, на которой также присутствовали высокопоставленные чиновники.

По сообщениям государственных СМИ, авианосец водоизмещением более 80 тысяч тонн имеет полноразмерную полетную палубу с катапультной системой запуска. Авианосец проведет швартовные и ходовые испытания

"Фуцзянь" присоединится к "Шаньдуну", введенному в эксплуатацию в конце 2019 года, и "Ляонину", который Китай купил подержанным в Украине в 1998 году и переоборудовал внутри страны.

Больше таких кораблей только у США, у которых 11 авианосцев. Великобритания имеет два действующих.

Запуск "Фуцзяня" демонстрирует растущую боеспособность китайских вооруженных сил во время роста напряженности в отношениях с Соединенными Штатами из-за Тайваня и претензий Пекина на Южно-Китайское море.

Новый авианосец был назван в честь прибрежной провинции Фуцзянь, которая находится через Тайваньский пролив от Тайваня и является базой для командования Восточного театра военных действий армии Китая

Тайвань - самоуправляемая процветающая демократия. Но Китай считает Тайвань своей территорией и никогда не отказывался от применения силы, чтобы поставить остров под контроль Пекина.

Напомним, 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну, если Тайвань провозгласит независимость.

В то же время военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины и отпор войскам России, для усовершенствования собственной боевой тактики на случай, если Китай начнет силовой захват острова.

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