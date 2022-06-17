Китай спустил на воду третий авианосец

Десятки военнослужащих ВМС Китая выстроились перед кораблем и спели национальный гимн на церемонии на верфи в Шанхае, на которой также присутствовали высокопоставленные чиновники.

По сообщениям государственных СМИ, авианосец водоизмещением более 80 тысяч тонн имеет полноразмерную полетную палубу с катапультной системой запуска. Авианосец проведет швартовные и ходовые испытания

"Фуцзянь" присоединится к "Шаньдуну", введенному в эксплуатацию в конце 2019 года, и "Ляонину", который Китай купил подержанным в Украине в 1998 году и переоборудовал внутри страны.

Больше таких кораблей только у США, у которых 11 авианосцев. Великобритания имеет два действующих.

Запуск "Фуцзяня" демонстрирует растущую боеспособность китайских вооруженных сил во время роста напряженности в отношениях с Соединенными Штатами из-за Тайваня и претензий Пекина на Южно-Китайское море.

Новый авианосец был назван в честь прибрежной провинции Фуцзянь, которая находится через Тайваньский пролив от Тайваня и является базой для командования Восточного театра военных действий армии Китая

Тайвань - самоуправляемая процветающая демократия. Но Китай считает Тайвань своей территорией и никогда не отказывался от применения силы, чтобы поставить остров под контроль Пекина.