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Китай пригрозив без вагань почати війну проти Тайваня і назвав умову

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Україна, П'ятниця 10 червня 2022 19:10
Китай пригрозив без вагань почати війну проти Тайваня і назвав умову Фото: Вей Фенхе (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Пекін "без вагань розпочне війну", якщо Тайвань проголосить незалежність.

Про це заявив міністр оборони Китаю Вей Фенхе під час зустрічі з американським колегою Ллойдом Остіном, повідомляє РБК-Україна.

"У НВАК (Народно-визвольної армії Китаю, - ред.) не буде іншого вибору, крім як боротися за будь-яку ціну і придушити будь-яку спробу незалежності Тайваню, захищаючи національний суверенітет та територіальну цілісність", – зазначив Вей Фенхе.

За його словами, Тайвань - це територія Китаю. Він додав, що використання Тайваню для стримування Китаю ніколи не матиме успіху.

"Пекін рознесе вщент будь-яку змову про незалежність Тайваню і рішуче підтримає об'єднання батьківщини", - зазначив він.

Нагадаємо, Китай пропонує своїм громадянам грошову винагороду в розмірі 15 тисяч доларів за повідомлення про людей, які загрожують національній безпеці.

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