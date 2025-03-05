"Есть воля к борьбе": Тайвань изучает опыт Украины на случай вторжения Китая
Тайвань учится у компаний на Украине, которые продолжают работать во время борьбы страны с Россией. Остров ускоряет планирование действий в чрезвычайных ситуациях на фоне возросших угроз со стороны Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Китай считает демократически управляемый Тайвань своей территорией и в последние годы усилил военное давление на остров, в том числе проведя несколько раундов крупных военных учений.
"Мы надеемся узнать из опыта Украины, как частные компании помогли повысить устойчивость ее правительства и общества во время войны", - сказал высокопоставленный сотрудник службы безопасности Тайваня.
Чиновник указал на компании в Украине, включая Uber и Microsoft, которая продолжала оказывать важнейшие услуги.
Среди идей, которые Тайвань черпает из Украины, - включение супермаркетов в государственную распределительную сеть поставок и использование услуг такси для экстренных медицинских случаев, таких как сдача крови, когда система здравоохранения перегружена.
Чиновник сообщил, что правительство работает над установлением связей между тайваньскими компаниями и их коллегами в Украине, чтобы помочь тайваньским фирмам быстро улучшить планирование действий в чрезвычайных ситуациях.
"У нас есть воля к борьбе, и теперь мы должны также внимательно изучить нашу волю к подготовке", - сказал чиновник. Тайвань модернизирует свои системы оповещения о воздушной тревоге и убежища, принимая во внимание уроки стран Северной Европы и Балтии, добавил чиновник.
Планы Тайваня
На этой неделе в Тайбэе прошел закрытый семинар по подготовке, включая подготовку по накоплению запасов и гражданской обороне, в котором приняли участие сотрудники служб безопасности Тайваня и высокопоставленные дипломаты из таких стран, как США, Япония и Австралия.
Энди Хандер, возглавляющий Американскую торговую палату в Украине и выступающий на семинаре, заявил журналистам, что правительство Тайваня должно создать резервные онлайн-системы, указав на российские кибератаки, направленные на парализацию украинской инфраструктуры до первых ракетных ударов.
"Мы увидели, что во время Второй мировой войны самое безопасное место для критически важной инфраструктуры - это туннели. Сегодня самая безопасная инфраструктура - в облаках", - сказал Хандер, добавив, что платежные сервисы, такие как Mastercard и Visa, продолжают работать и обеспечивают финансовую стабильность.
Когда его спросили, как правительству Тайваня следует подготовиться, он отметил такие сферы, как Технологии, банковское дело, продукты питания, доставка, розничная торговля.
Напомним, президент КНР Си Цзиньпин объявил Тайвань "неприкосновенной территорией Китая" и заявил о намерении "воссоединить" остров с коммунистической диктатурой КНР.