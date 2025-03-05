"Есть воля к борьбе": Тайвань изучает опыт Украины на случай вторжения Китая

Тайвань учится у компаний на Украине, которые продолжают работать во время борьбы страны с Россией. Остров ускоряет планирование действий в чрезвычайных ситуациях на фоне возросших угроз со стороны Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Китай считает демократически управляемый Тайвань своей территорией и в последние годы усилил военное давление на остров, в том числе проведя несколько раундов крупных военных учений.

"Мы надеемся узнать из опыта Украины, как частные компании помогли повысить устойчивость ее правительства и общества во время войны", - сказал высокопоставленный сотрудник службы безопасности Тайваня.

Чиновник указал на компании в Украине, включая Uber и Microsoft, которая продолжала оказывать важнейшие услуги.

Среди идей, которые Тайвань черпает из Украины, - включение супермаркетов в государственную распределительную сеть поставок и использование услуг такси для экстренных медицинских случаев, таких как сдача крови, когда система здравоохранения перегружена.

Чиновник сообщил, что правительство работает над установлением связей между тайваньскими компаниями и их коллегами в Украине, чтобы помочь тайваньским фирмам быстро улучшить планирование действий в чрезвычайных ситуациях.

"У нас есть воля к борьбе, и теперь мы должны также внимательно изучить нашу волю к подготовке", - сказал чиновник. Тайвань модернизирует свои системы оповещения о воздушной тревоге и убежища, принимая во внимание уроки стран Северной Европы и Балтии, добавил чиновник.

Планы Тайваня

На этой неделе в Тайбэе прошел закрытый семинар по подготовке, включая подготовку по накоплению запасов и гражданской обороне, в котором приняли участие сотрудники служб безопасности Тайваня и высокопоставленные дипломаты из таких стран, как США, Япония и Австралия.

Энди Хандер, возглавляющий Американскую торговую палату в Украине и выступающий на семинаре, заявил журналистам, что правительство Тайваня должно создать резервные онлайн-системы, указав на российские кибератаки, направленные на парализацию украинской инфраструктуры до первых ракетных ударов.

"Мы увидели, что во время Второй мировой войны самое безопасное место для критически важной инфраструктуры - это туннели. Сегодня самая безопасная инфраструктура - в облаках", - сказал Хандер, добавив, что платежные сервисы, такие как Mastercard и Visa, продолжают работать и обеспечивают финансовую стабильность.

Когда его спросили, как правительству Тайваня следует подготовиться, он отметил такие сферы, как Технологии, банковское дело, продукты питания, доставка, розничная торговля.