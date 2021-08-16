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Китай і Росія хочуть, щоб Афганістан перетворився на "невизначене болото", - Байден

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США, Понеділок 16 серпня 2021 23:24
Китай і Росія хочуть, щоб Афганістан перетворився на "невизначене болото", - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Китай і Росія хочуть, щоб Афганістан перетворився на "невизначене болото". Це заявив Джо Байден під час свого звернення до нації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Держдепу США.

Президент США розкритикував визнання Росією і Китаєм правління "Талібану" в Афганістані. Країни планують будувати дружні відносини з бойовиками і закликають до плавної передачі влади.

Раніше ми писали, що США відправляють до Афганістану ще тисячу військових.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія і Китай не виключають визнання правління "Талібану" в Афганістані.

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