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Китай и Россия хотят, чтобы Афганистан превратился в "неопределенное болото", - Байден

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США, Понедельник 16 августа 2021 23:24
Китай и Россия хотят, чтобы Афганистан превратился в "неопределенное болото", - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Китай и Россия хотят, чтобы Афганистан превратился в "неопределенное болото". Это заявил Джо Байден во время своего обращения к нации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Госдепа США.

Президент США раскритиковал признание Россией и Китаем правления "Талибана" в Афганистане. Страны планируют строить дружеские отношения с боевиками и призывают к плавной передаче власти.

Ранее мы писали, что США отправляют в Афганистан еще тысячу военных.

Напомним, ранее стало известно, что Россия и Китай не исключают признание правления "Талибана" в Афганистане.

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