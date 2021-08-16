Китай и Россия хотят, чтобы Афганистан превратился в "неопределенное болото", - Байден
Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Китай и Россия хотят, чтобы Афганистан превратился в "неопределенное болото". Это заявил Джо Байден во время своего обращения к нации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Госдепа США.
Президент США раскритиковал признание Россией и Китаем правления "Талибана" в Афганистане. Страны планируют строить дружеские отношения с боевиками и призывают к плавной передаче власти.
Ранее мы писали, что США отправляют в Афганистан еще тысячу военных.
Напомним, ранее стало известно, что Россия и Китай не исключают признание правления "Талибана" в Афганистане.