США відправляють до Афганістану ще тисячу військових
Сполучені Штати відправляють в Кабул ще одну тисячу військовослужбовців на тлі погіршення ситуації в Афганістані. Ще один американський батальйон перебуватиме в Кувейті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналістки Politico Лари Селігман у Twitter.
"Кірбі також сказав, що міністр оборони США Остін Ллойд дозволив третьому батальйону (близько 1 тисячі військовослужбовців) 82-ї повітряно-десантної армії відправитися в Кабул на тлі погіршення ситуації. Четвертий батальйон залишиться в Кувейті в якості резерву", - повідомила вона.
Також, за її словами, в аеропорту Кабула зараз перебувають 2500 військовослужбовців США.
"До завтрашнього дня їх число зросте до 3 тисяч", - підкреслила журналістка.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Джо Байден виступить зі зверненням до нації на тлі захоплення талібами влади в Афганістані.