США відправляють до Афганістану ще тисячу військових

Сполучені Штати відправляють в Кабул ще одну тисячу військовослужбовців на тлі погіршення ситуації в Афганістані. Ще один американський батальйон перебуватиме в Кувейті.

"Кірбі також сказав, що міністр оборони США Остін Ллойд дозволив третьому батальйону (близько 1 тисячі військовослужбовців) 82-ї повітряно-десантної армії відправитися в Кабул на тлі погіршення ситуації. Четвертий батальйон залишиться в Кувейті в якості резерву", - повідомила вона.

Також, за її словами, в аеропорту Кабула зараз перебувають 2500 військовослужбовців США.

"До завтрашнього дня їх число зросте до 3 тисяч", - підкреслила журналістка.