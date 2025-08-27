Китай різко відповів США і Росії на вимогу щодо ядерного роззброєння
Китай вважає вимоги США та Росії приєднатися до переговорів щодо ядерного роззброєння "нерозумними та нереалістичними".
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Напередодні президент США Дональд Трамп розповів, що обговорював ядерний контроль із російським диктатором Володимиром Путіним і хотів би бачити Пекін учасником цього процесу.
Чому Китай відмовляється
Ґо Цзякунь підкреслив, що ядерні можливості Китаю і США не можна навіть порівнювати.
"Ядерні потенціали Китаю та Сполучених Штатів знаходяться на зовсім різних рівнях, стратегічне середовище безпеки та ядерна політика двох країн також є абсолютно різними. Тому вимагати від Китаю розпочати тристоронні переговори про ядерне роззброєння зі США й Росією нерозумно та нереалістично", - зазначив речник МЗС КНР.
За словами Ґо, країна суворо дотримується принципу незастосування ядерної зброї першою та веде виключно оборонну ядерну стратегію. Пекін не планує втягуватися у гонку озброєнь із будь-якою іншою державою.
"Країни з найбільшими ядерними арсеналами мають першими виконувати свої особливі пріоритетні обов’язки щодо ядерного роззброєння", - додав речник МЗС Китаю.
Нагадаємо, 25 серпня Трамп заявив, що одним із головних завдань США є денуклеаризація разом із Китаєм та Росією. За словами американського президента, Москва нібито вже готова до переговорів, а Китай приєднається пізніше.
Путін і новий ДСНО
У 2023 році Росія односторонньо вийшла з Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО). Дія цього документа запланована до лютого 2026 року, і його потенційне оновлення може стати ключовим питанням у майбутніх переговорах.
До зустрічі з Трампом на Алясці Путін зазначав, що новий договір про стратегічні наступальні озброєння може стати однією з головних тем переговорів. Це підкреслює складність майбутніх тристоронніх дискусій та різні підходи до ядерного контролю у США, Росії та Китаю.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ хоче оновити ядерну програму через "загрози" для її існування.