Китай закликав авіакомпанії уникати польотів біля Тайваню, - Bloomberg

Китай закликав авіакомпанії, що працюють в Азії, уникати польотів в районі Тайваню, де стартували військові навчання у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Китай відправив офіційне повідомлення авіакомпаніям пізно ввечері 2 серпня. У повідомленні шість областей повітряного простору були позначені як "небезпечні зони". Відзначається, що польоти будуть обмежені з 12:00 (за місцевим часом) 4 серпня до 12:00 7 серпня.