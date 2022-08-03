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Китай закликав авіакомпанії уникати польотів біля Тайваню, - Bloomberg

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Пекін, Середа 03 серпня 2022 10:46
Китай закликав авіакомпанії уникати польотів біля Тайваню, - Bloomberg Фото: Китай закликав авіакомпанії уникати польотів біля Тайваню (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Китай закликав авіакомпанії, що працюють в Азії, уникати польотів в районі Тайваню, де стартували військові навчання у відповідь на візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Китай відправив офіційне повідомлення авіакомпаніям пізно ввечері 2 серпня. У повідомленні шість областей повітряного простору були позначені як "небезпечні зони".

Китай закликав авіакомпанії уникати польотів біля Тайваню, - Bloomberg

Відзначається, що польоти будуть обмежені з 12:00 (за місцевим часом) 4 серпня до 12:00 7 серпня.

Нагадаємо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула з візитом на острів Тайвань.

У зв'язку з візитом американського політика армія Китаю почала навчання в акваторії Тайваню. Військові планують проводити бойові стрільби в Східно-Китайському морі.

Водночас у Білому домі зазначили, що США не хочуть кризи у відносинах з Китаєм і не мають наміру "брязкати зброєю", а також зберігатимуть канали спілкування відкритими.

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