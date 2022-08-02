Китай розпочав військові навчання навколо Тайваня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на China Daily .

Китайські військові проводять навчання із бойовими стрільбами у Східно-Китайському морі.

Як повідомлялося раніше, управління морської безпеки Китаю розповсюдило повідомлення про те, що з 00:00 години 2 серпня до 00:00 години 6 серпня в частині акваторії Південно-Китайського моря проводитимуться військові навчання з бойовими стрільбами.

У зв'язку з цим захід всіх судів у райони, координати яких вказані на сайті відомства, заборонено.