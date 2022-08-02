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Китай розпочав військові навчання навколо Тайваня

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Україна, Вівторок 02 серпня 2022 21:21
Китай розпочав військові навчання навколо Тайваня Фото: Китай розпочав військові навчання навколо Тайваня (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Армія Китаю розпочала навчання у трьох акваторіях навколо Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на China Daily.

Китайські військові проводять навчання із бойовими стрільбами у Східно-Китайському морі.

Як повідомлялося раніше, управління морської безпеки Китаю розповсюдило повідомлення про те, що з 00:00 години 2 серпня до 00:00 години 6 серпня в частині акваторії Південно-Китайського моря проводитимуться військові навчання з бойовими стрільбами.

У зв'язку з цим захід всіх судів у райони, координати яких вказані на сайті відомства, заборонено.

При цьому з'явилася інформація, що Збройні сили Китаю планують запуск бойових ракет під час навчань, які почнуться біля Тайваню вже сьогодні, 2 серпня.

Раніше уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами", у разі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.

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