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Китай призвал авиакомпании избегать полетов возле Тайваня, - Bloomberg

Новина українською →
Пекин, Среда 03 августа 2022 10:46
Китай призвал авиакомпании избегать полетов возле Тайваня, - Bloomberg Фото: Китай призвал авиакомпании избегать полетов возле Тайваня (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Китай призвал авиакомпании, работающие в Азии, избегать полетов в районе Тайваня, где стартовали военные учения в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Китай отправил официальное уведомление авиакомпаниям поздно вечером 2 августа. В сообщении шесть областей воздушного пространства были обозначены как "опасные зоны".

Китай призвал авиакомпании избегать полетов возле Тайваня, - Bloomberg

Отмечается, что полеты будут ограничены с 12:00 (по местному времени) 4 августа до 12:00 7 августа.

Напомним, 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла с визитом на остров Тайвань.

В связи с визитом американского политика армия Китая начала учения в акватории Тайваня. Военные будут планируют проводить боевые стрельбы в Восточно-Китайском море.

В то же время в Белом доме отметили, что США не хотят кризиса в отношениях с Китаем и не намерены "бряцать оружием", а также будут сохранять каналы общения открытыми.

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