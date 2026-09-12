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Китай придумал новую науку: как это угрожает технологиям Запада

19:12 12.09.2026 Сб
2 мин
Почему это может повлиять практически на весь мир?
aimg Ольга Завада
Китай придумал новую науку: как это угрожает технологиям Запада Китай меняет выпуск чипов (фото: Pexels)
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Китай развертывает амбициозную стратегию по доминированию в квантовой метрологии - науке о сверхточных измерениях, устанавливающей стандарты для технологий будущего.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Futura.

Почему квантовая метрология важна для будущего технологий?

Квантовая метрология использует законы квантовой физики для достижения уровня точности, недоступен для традиционных методов измерения.

Она является незаменимым основанием для изготовления современных смартфонов, спутников и медицинского оборудования.

Основные направления применения технологии включают:

  • Квантовые гироскопы - обеспечивают высокоточную навигацию, которая совершенно не зависит от сигналов систем GPS;
  • Атомные часы - синхронизируют глобальные сети связи и передачи данных;
  • Квантовые сенсоры - фиксируют минимальные изменения материалов на наноуровне, что необходимо для производства полупроводниковых чипов.

Без должного уровня точности изготовление микросхем становится невозможным. Отклонение в калибровке только на один нанометр может испортить результаты длительных исследований и привести к миллионному ущербу.

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Стратегический план Пекина и реакции США

Государственная администрация по регулированию рынка Китая утвердила специальный пятилетний план развития.

Его главная цель - сделать Китай международным ориентиром стандартов квантовых измерений и обеспечить полную технологическую независимость от Запада.

Пекин стремится покрыть весь цикл разработок - от фундаментальных лабораторных исследований до массового промышленного производства.

Одним из примеров китайских достижений является разработка миниатюрных оптических расчесок частот, позволяющих измерять частоту света с беспрецедентной точностью.

Американские ограничения на экспорт передовых полупроводников лишь усилили стремление Китая к автономии.

В ответ Пекин ужесточил контроль за экспортом редкоземельных металлов, необходимых для создания высокотехнологичной электроники.

В США также осознают риски и уже включили квантовую метрологию в национальную программу развития микроэлектроники CHIPS for America.

Результаты погони технологий между США и Поднебесной определят стандарты многих отраслей - от оборонной промышленности, связи 6G и спутникового мониторинга до производства аккумуляторов для электромобилей.

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