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Китай придумав нову науку: як це загрожує технологіям Заходу

19:12 12.09.2026 Сб
2 хв
Чому це може вплинути буквально на весь світ?
aimg Ольга Завада
Китай придумав нову науку: як це загрожує технологіям Заходу Китай змінює випуск чипів (фото: Pexels)
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Китай розгортає амбітну стратегію з домінування у квантовій метрології - науці про надточні вимірювання, яка встановлює стандарти для технологій майбутнього.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Futura.

Чому квантова метрологія важлива для майбутнього технологій?

Квантова метрологія використовує закони квантової фізики для досягнення рівня точності, який недоступний для традиційних методів вимірювання.

Вона є незамінною основою для виготовлення сучасних смартфонів, супутників і медичного обладнання.

Основні напрямки застосування технології включають:

  • Квантові гіроскопи - забезпечують високоточну навігацію, яка абсолютно не залежить від сигналів систем GPS;
  • Атомні годинники - синхронізують глобальні мережі зв'язку та передачі даних;
  • Квантові сенсори - фіксують мінімальні зміни матеріалів на нанорівні, що необхідно для виробництва напівпровідникових чипів.

Без належного рівня точності виготовлення мікросхем стає неможливим. Відхилення у калібруванні лише на один нанометр може зіпсувати результати тривалих досліджень і призвести до мільйонних збитків.

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Стратегічний план Пекіна та реакція США

Державна адміністрація з регулювання ринку Китаю затвердила спеціальний п'ятирічний план розвитку.

Його головна мета - зробити Китай міжнародним орієнтиром стандартів квантових вимірювань та забезпечити повну технологічну незалежність від Заходу.

Пекін прагне покрити весь цикл розробок - від фундаментальних лабораторних досліджень до масового промислового виробництва.

Одним із прикладів китайських досягнень є розробка мініатюрних оптичних гребінців частот, які дозволяють вимірювати частоту світла з безпрецедентною точністю.

Американські обмеження на експорт передових напівпровідників лише посилили прагнення Китаю до автономії.

У відповідь Пекін посилив контроль за експортом рідкісноземельних металів, які необхідні для створення високотехнологічної електроніки.

У США також усвідомлюють ризики та вже включили квантову метрологію до національної програми розвитку мікроелектроніки CHIPS for America.

Результати гонитви технологій між США та Піднебесною визначать стандарти для багатьох галузей - від оборонної промисловості, зв'язку 6G та супутникового моніторингу до виробництва акумуляторів для електромобілів.

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