Китай угрожает ЕС из-за нового закона "Сделано в Европе"

Китай официально требует от стран Евросоюза отменить или существенно изменить новый закон "Сделано в Европе". Пекин угрожает зеркальными санкциями и экономическим давлением в случае принятия документа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
"Посольства Китая в странах-членах ЕС передали комментарии и предложения Китая правительствам стран, где они проживают", - заявил Суо Пэн, министр торговли и экономики в миссии Китая в Брюсселе.
Дипломат подчеркнул, что Китай не собирается наблюдать за процессом в стороне. Пекин готовит ответный удар. Он добавил, что если ЕС "будет настаивать на этом наказании и дискриминационно относиться к китайским предприятиям", Пекин будет вынужден ответить контрмерами.
Европейский Союз стремится защитить свой рынок и новый проект, представленный в марте, называется Закон о промышленном акселераторе. Его цель - дать приоритет европейским товарам в стратегических отраслях.
Это касается государственных закупок в таких секторах:
Также Брюссель планирует установить жесткий фильтр для иностранных денег. Любые инвестиции, превышающие 100 миллионов евро, попадут под особый надзор. Это касается производства аккумуляторов, солнечных панелей и добычи критического сырья.
Больше всего Пекин возмущают правила для лидеров рынка. Если компания из одной страны контролирует более 40% мирового рынка в определенной отрасли, ЕС выдвинет ей ультиматум.
Таких производителей обяжут:
Китайский министр Суо Пэн обвинил Брюссель в "двойных стандартах". Он напомнил о заявлении 2018 года, где ЕС вместе с США и Японией выступали против принудительной передачи технологий. Теперь же Европа, по мнению Пекина, делает то же самое.
Единство в Брюсселе пока отсутствует и страны-члены ЕС имеют разные взгляды на конфликт с Пекином. Франция выступает за максимально строгие правила. Париж хочет защитить местного производителя любой ценой.
Германия настроена более осторожно. Берлин призывает к сотрудничеству с "единомышленниками", опасаясь потерять доступ к китайским инновациям и рынку.
Часть стран опасается скачка цен. Строгие правила могут сделать производство дороже.
Сейчас ЕС настаивает на принципе взаимности. Рынок Европы откроют только для тех, кто пускает европейские фирмы к себе. Китай такого договора с ЕС пока не имеет, но заявляет о готовности к переговорам. Пекин требует от Брюсселя реакции "как можно скорее".
Пекин раздражают санкции ЕС против Кремля. Дело в том, что в очередной санкционный пакет попали китайские компании, которые подозреваются в поставках в РФ товаров двойного назначения.
