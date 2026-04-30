Китай угрожает ЕС из-за нового закона "Сделано в Европе"

"Посольства Китая в странах-членах ЕС передали комментарии и предложения Китая правительствам стран, где они проживают", - заявил Суо Пэн, министр торговли и экономики в миссии Китая в Брюсселе.

Дипломат подчеркнул, что Китай не собирается наблюдать за процессом в стороне. Пекин готовит ответный удар. Он добавил, что если ЕС "будет настаивать на этом наказании и дискриминационно относиться к китайским предприятиям", Пекин будет вынужден ответить контрмерами.

Что предусматривает закон "Сделано в Европе"

Европейский Союз стремится защитить свой рынок и новый проект, представленный в марте, называется Закон о промышленном акселераторе. Его цель - дать приоритет европейским товарам в стратегических отраслях.

Это касается государственных закупок в таких секторах:

производство автомобилей (в частности электрокаров);

"зеленые" технологии и возобновляемая энергетика;

сталелитейная и алюминиевая промышленность.

Также Брюссель планирует установить жесткий фильтр для иностранных денег. Любые инвестиции, превышающие 100 миллионов евро, попадут под особый надзор. Это касается производства аккумуляторов, солнечных панелей и добычи критического сырья.

Жесткие условия для крупных игроков рынка

Больше всего Пекин возмущают правила для лидеров рынка. Если компания из одной страны контролирует более 40% мирового рынка в определенной отрасли, ЕС выдвинет ей ультиматум.

Таких производителей обяжут:

создавать совместные предприятия исключительно с европейскими партнерами;

полностью передавать свои технологии европейской стороне;

обеспечить работой не менее 50% персонала из числа граждан ЕС.

Китайский министр Суо Пэн обвинил Брюссель в "двойных стандартах". Он напомнил о заявлении 2018 года, где ЕС вместе с США и Японией выступали против принудительной передачи технологий. Теперь же Европа, по мнению Пекина, делает то же самое.

Раскол внутри Евросоюза: кто "за" и кто "против"

Единство в Брюсселе пока отсутствует и страны-члены ЕС имеют разные взгляды на конфликт с Пекином. Франция выступает за максимально строгие правила. Париж хочет защитить местного производителя любой ценой.

Германия настроена более осторожно. Берлин призывает к сотрудничеству с "единомышленниками", опасаясь потерять доступ к китайским инновациям и рынку.

Часть стран опасается скачка цен. Строгие правила могут сделать производство дороже.

Сейчас ЕС настаивает на принципе взаимности. Рынок Европы откроют только для тех, кто пускает европейские фирмы к себе. Китай такого договора с ЕС пока не имеет, но заявляет о готовности к переговорам. Пекин требует от Брюсселя реакции "как можно скорее".