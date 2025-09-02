Китай согласовал с РФ "пробный" безвизовый режим: что это значит

В течение этого безвизового периода граждане России смогут находиться в стране до 30 дней в деловых, туристических, семейных и других целях.

"Пробный безвизовый режим, несомненно, станет более удобным каналом общения между народами двух стран. С реализацией этой политики больше российских друзей будут приезжать в Китай, чтобы оценить его очарование, а также это выведет дружественные отношения между Китаем и Россией на новый уровень", - пишет китайское агентство.

Как сообщил представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, Китай приветствует более частые визиты "российских друзей" в страну.

Также в КНР ожидают, что введение пробного безвизового режима для россиян укрепит сотрудничество стран в различных областях, включая экономическую и культурную.