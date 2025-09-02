RU

Китай согласовал с РФ "пробный" безвизовый режим: что это значит

Фото: спикер МИД КНР Го Цзякунь (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Китай принял решение ввести так называемый "пробный" безвизовый режим для россиян, которые имеют общегражданские паспорта. Он стартует с 15 сентября и продлится год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ttgchina.

В течение этого безвизового периода граждане России смогут находиться в стране до 30 дней в деловых, туристических, семейных и других целях.

"Пробный безвизовый режим, несомненно, станет более удобным каналом общения между народами двух стран. С реализацией этой политики больше российских друзей будут приезжать в Китай, чтобы оценить его очарование, а также это выведет дружественные отношения между Китаем и Россией на новый уровень", - пишет китайское агентство.

Как сообщил представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, Китай приветствует более частые визиты "российских друзей" в страну.

Также в КНР ожидают, что введение пробного безвизового режима для россиян укрепит сотрудничество стран в различных областях, включая экономическую и культурную.

Как известно, 2 сентября лидер Китая Си Цзиньпинь и российский диктатор Владимир Путин проводят двусторонние переговоры в Пекине.

КНР и РФ подписали более 20 документов о сотрудничестве в энергетике, искусственном интеллекте и других сферах. Обсуждения войны в Украине на встрече не было - по крайней мере об этом ничего публично не объявлялось.

Напомним что российский диктатор Владимир Путин находится в Китае с многодневным визитом, финальной частью которого станет его присутствие на масштабном военном параде в Пекине, посвященном 80-летию завершения Второй мировой войны.

