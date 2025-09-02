UA

Китай погодив із РФ "пробний" безвізовий режим: що це означає

Фото: спікер МЗС КНР Го Цзякунь (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Китай ухвалив рішення запровадити так званий "пробний" безвізовий режим для росіян, які мають загальногромадянські паспорти. Він стартує з 15 вересня і триватиме рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ttgchina.

Протягом цього безвізового періоду громадяни Росії зможуть перебувати в країні до 30 днів у ділових, туристичних, сімейних та інших цілях.

"Пробний безвізовий режим, безсумнівно, стане більш зручним каналом спілкування між народами двох країн. З реалізацією цієї політики більше російських друзів приїжджатимуть до Китаю, щоб оцінити його чарівність, а також це виведе дружні відносини між Китаєм і Росією на новий рівень", - пише китайське агентство.

Як повідомив представник Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякунь, Китай вітає частіші візити "російських друзів" до країни.

Також у КНР очікують, що введення пробного безвізового режиму для росіян зміцнить співробітництво країн у різних галузях, включно з економічною та культурною.

Як відомо, 2 вересня лідер Китаю Сі Цзіньпінь і російський диктатор Володимир Путін проводять двосторонні переговори в Пекіні.

КНР і РФ підписали понад 20 документів про співпрацю в енергетиці, штучному інтелекті та інших сферах. Обговорення війни в Україні на зустрічі не було - принаймні про це нічого публічно не оголошувалося.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін перебуває в Китаї з багатоденним візитом, фінальною частиною якого стане його присутність на масштабному військовому параді в Пекіні, присвяченому 80-річчю завершення Другої світової війни.

