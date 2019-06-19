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Трамп анонсував "розширену" зустріч з Сі Цзіньпіном

Новини » Політика    19.06.2019 - 03:05
Трамп анонсував "розширену" зустріч з Сі Цзіньпіном
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Зустріч відбудеться в Японії в межах саміту G-20

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовився про розширену зустріч з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем. Про це Трамп заявив у своєму Twitter

Зазначається, що під час особистої розмови лідери двох країн домовилися про зустріч на саміті G-20 на наступному тижні. 

"Мав дуже гарну телефонну розмову з президентом Китаю Сі. Матимемо розширену зустріч наступного тижня на саміті G-20 в Японії", - зауважив Трамп.

Він також повідомив, що команди урядів двох країн розпочнуть переговори щодо підготовки зустрічі найвищого рівня.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував швидку зустріч в Білому домі з головою КНР Сі Цзіньпіном. Також Трамп говорив, що планує підписати торгову угоду під час саміту з Сі Цзіньпіном.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним "на полях" саміту G20 в Осаці, який відбудеться 28-29 червня. 

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Новини України Си ЦзиньпиньДональд Трамп
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