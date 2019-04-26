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Трамп анонсував швидку зустріч з Сі Цзіньпіном

Новини » Політика    26.04.2019 - 07:43
Трамп анонсував швидку зустріч з Сі Цзіньпіном
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Можливо, буде підписано торговельну угоду

Президент США Дональд Трамп повідомив про швидку зустріч в Білому домі з головою КНР Сі Цзіньпіном. Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Повідомляється, що в ході цієї зустрічі, можливо, буде підписано угоду про торгівлю між двома найбільшими світовими економіками.

У вівторок у Білому домі повідомили, що міністр фінансів Стівен Мнучин і торговельний представник США Роберт Лайтхайзер проведуть на цьому тижні додаткові переговори про припинення американо-китайської торгової війни. 8 травня в Вашингтон з візитом прибуде віце-прем'єр КНР Лю Хе, який очолює на китайську делегацію.

Раніше президент Трамп говорив, що планує підписати торгову угоду під час саміту з Сі Цзіньпіном.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп вважає, що нове торгове угоду Сполучених Штатів з Китаєм буде підписане до кінця квітня.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що торгові переговори між Вашингтоном і Пекіном просуваються добре, а американська економіка зараз демонструє сильні показники.

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