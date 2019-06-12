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Трамп анонсував зустріч з Путіним на саміті G20

Новини » Політика    12.06.2019 - 21:24
Трамп анонсував зустріч з Путіним на саміті G20
Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (flickr. com/helsinki2018)

Саміт запланований на 28-29 червня

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним "на полях" саміту G20 в Осаці. Про це він заявив, виступаючи перед журналістами у Білому домі, передає РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Зазначимо, саміт запланований на 28-29 червня.

Трамп також додав, що має намір провести в Осаці зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп на зустрічі з Путіним у червні обговорить питання полонених українських моряків. Як відомо, зустріч президентів США і Росії, запланована на грудень 2018 року, була скасована саме через захоплення РФ українських кораблів.

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні радники Трампа і Путіна провели зустріч у Москві. Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков підкреслював, що сторони обговорили питання двосторонніх відносин Росії та США. Пєсков також негативно відповів на питання, чи йшлося про можливої зустрічі лідерів Сполучених Штатів Америки і Росії.

Додамо, остання телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним Трамп назвав "дуже хорошим".

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Новини України Володимир ПутінДональд Трамп
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