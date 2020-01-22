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Лондонський аеропорт введе особливі зони для пасажирів через китайський вірус

Новини » Надзвичайні події     22.01.2020 - 13:56
Лондонський аеропорт введе особливі зони для пасажирів через китайський вірус
Ілюстративне фото (facebook.comHeathrowAirport)

Особливі заходи приймуть для рейсів з китайського Уханя

Лондонський аеропорт Хітроу введе окремі зони для пасажирів, які подорожують з регіонів, що постраждали в результаті спалаху нового коронавіруса в Китаї. Про це заявив міністр транспорту Великобританії Грант Шэппс, передає Reuters.

За його словами, нові заходи будуть застосовані лише до рейсам з китайського міста Ухань в Хітроу.

"Це необхідно для того, щоб при прибутті рейсів безпосередньо в Хітроу люди могли потрапити в окрему зону", - заявив Шэппс.

Хітроу є найбільш завантаженим аеропортом Європи. Щодня він приймає понад 200 тисяч пасажирів. У середу, 22 січня, з Китаю в Хітроу прибуває 17 рейсів.

Також Шэппс зазначив, що орган охорони здоров'я Великобританії планує підвищити ризик для населення Британії з дуже низького до низького.

Нагадаємо, в грудні в китайському місті Ухань зафіксували спалах нового вірусу. Станом на ранок 22 січня жертвами вірусу стали дев'ять осіб. Більше 400 чоловік в 13 китайських провінціях заражені новим коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я України офіційно повідомило Державній прикордонній службі, лабораторним центрам Моз по країні і чиновникам в області охорони здоров'я про ситуації з коронавірусом в Китаї і рекомендації ВООЗ з цього приводу.

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